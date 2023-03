Recuperação do Rio Paraíba do Sul vai receber investimentos de R$ 153,9 milhões - Diário do Vale

Recuperação do Rio Paraíba do Sul vai receber investimentos de R$ 153,9 milhões

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 08:54 horas

Recursos serão destinados a projetos de recuperação, preservação e conservação dos mananciais

Sul Fluminense – O Rio Paraíba do Sul vai receber um investimento de R$ 153,9 milhões em 2023. Os valores fazem parte do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), e são financiados com recursos da cobrança pelo uso da água. A ação vai garantir os serviços de recuperação da qualidade da água, proteção e conservação dos recursos hídricos, monitoramento hidrometeorológico, educação ambiental, obras de saneamento básico e outras ações para garantia da segurança hídrica da bacia.

Além deste, existem outros 21 projetos em andamento, somando um total de R$ 121 milhões investidos e cerca de 95 mil pessoas beneficiadas. Para este ano, também está prevista a continuidade do Programa Mananciais, mantido pelo comitê, que consiste na execução de serviços que aumentem a disponibilidade hídrica e melhorem a qualidade das águas do Paraíba do Sul e de seus afluentes. Estas ações do CEIVAP antecedem o Dia Mundial da Água, que será comemorado na próxima quarta-feira, dia 22 de março.

O Paraíba do Sul tem uma extensão de 1,137km e atravessa a região socioeconômica do Vale do Paraíba, abastecendo os municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí. Os principais usos da água são: abastecimento para 14,2 milhões de pessoas, irrigação, geração de energia hidrelétrica e diluição de esgotos. Esse último uso é uma das principais fontes de poluição do rio Paraíba do Sul, que, segundo o CEIVAP, apresenta estado de degradação preocupante, especialmente nos trechos que cruzam ou tangenciam áreas urbanas.

Por estar localizada entre os maiores polos industriais e populacionais do País, a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul tem um importante papel. Além disso, se destaca também pelos acentuados conflitos de usos múltiplos da água e pelo peculiar desvio das águas para a bacia hidrográfica do rio Guandu, para gerar energia e abastecer a população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Reservatório Equivalente do Rio Paraíba registra maior armazenamento de água desde 2013

Sul Fluminense – O Reservatório Equivalente da Bacia do Rio Paraíba do Sul registrou na última segunda-feira (13), 67,42% de seu volume útil, sendo esse o maior armazenamento de água desde junho de 2013. O aumento se deve à melhora da situação hidrometeorológica pelas fortes chuvas que estão atingindo vários pontos do país nos últimos meses.

Há um ano, o Reservatório Equivalente estava com 44,04% de seu volume útil, que é disponível para os usos da água e, somado ao volume morto, resulta na capacidade máxima de armazenamento desse conjunto de mananciais. A medida é feita pela soma dos volumes úteis dos reservatórios de Paraibuna (SP), Santa Branca (SP) e Funil (RJ) e pelo reservatório de Jaguari (SP), no rio Jaguari, que é um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul.