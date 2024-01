Rede de farmácias abre 15 vagas para farmacêuticos no Sul Fluminense

Sul Fluminense — Quem procura emprego como farmacêutico encontra novas oportunidades neste início de ano no Sul Fluminense. Um total de 15 vagas para farmacêuticos estão sendo disponibilizadas nas cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa, Paraty, Resende, Valença, Três Rios e Volta Redonda.

Os candidatos devem ter curso superior em Farmácia completo e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado da contratação. Não é necessário ter experiência anterior na função. “Nós oferecemos vários tipos de treinamento para que o funcionário possa se desenvolver e crescer dentro da empresa, mas consideramos fundamental gostar de ter contato com o público. O farmacêutico é um agente importante no cuidado integral com a saúde das pessoas”, diz Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD-RaiaDrogasil.

Entre os benefícios oferecidos estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.

Link para as vagas disponíveis nas cidades do estado do Rio de Janeiro: https://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=2596742