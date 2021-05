Rede de supermercados de Volta Redonda abre vagas de emprego

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 14:15 horas

Volta Redonda – Uma rede de supermercados está oferecendo vagas de emprego, em Volta Redonda. O Maxxi Atacado, empresa de atacarejo (atacado e varejo) do Grupo BIG, está com mais de 60 postos de trabalhos abertos. As vagas são para auxiliar de perecíveis, fiscal de prevenções e perdas, operador de caixa e repositor.

As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (10) pelo site https://jobs.kenoby.com/grupobig. Todas as posições estão disponíveis também para PCD’s (Pessoas com Deficiência).