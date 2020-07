Rede de Vizinhos Agentes é iniciada no Parque Independência, em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 16:37 horas

Barra Mansa – O Conselho Comunitário de Segurança de Barra Mansa, em parceria com as Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal, lanço nesta quarta-feira, dia 15, o projeto piloto do programa Rede de Vizinhos Agentes, no bairro Parque Independência. A proposta, que já é realidade em diversos estados do país, tem objetivo de integrar a população e as forças de segurança municipais.

O projeto funciona com a união de vizinhos e mediação da Associação de Moradores. A intenção é que todos colaborem com o monitoramento e informem uns aos outros sobre atos e comportamentos suspeitos que possam acontecer no bairro.

A prática vai de encontro com a prevenção contra o crime e inibe a ação de ladrões, por exemplo. A qualquer sinal de irregularidade identificada através das câmeras de segurança localizadas em pontos estratégicos do bairro, o morador aciona a Rede de Vizinhos Agentes por meio de aplicativo de mensagem. Somadas imagens e informações, as forças de segurança conseguem agir de forma mais rápida e eficiente.

– Cada morador é parte fundamental no processo de segurança de todos. A intenção é que o próximo bairro contemplado seja o Siderlândia e, futuramente, todo o município conte com a Rede de Vizinhos Agentes – explicou o presidente da ACIAP-BM e do Conselho Comunitário de Segurança de Barra Mansa, Bruno Paciello.