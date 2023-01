Rede estadual de ensino irá convocar 2 mil professores - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:07 horas

Docentes foram aprovados em concursos realizados em 2013 e 2014

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) do Rio vai convocar de 2 mil professores aprovados nos concursos realizados pela rede estadual de ensino – em 2013 e 2014 – para o cargo Docente I, com carga horária de 16 e 30 horas. O chamamento dos novos docentes não está restrito à capital e se estende a todo o estado do Rio de Janeiro.

Os convocados devem ficar atentos à lista nominal, que será publicada no Diário Oficial. Todos receberão um comunicado da Seeduc-RJ, por e-mail e telegrama, com informações sobre a entrega de documentação e data de apresentação nas regionais.

– Mesmo com o reforço dos novos servidores, vamos continuar trabalhando para suprir o déficit de professores na rede – ressaltou a secretária de Estado de Educação, Patrícia Reis.