Rede municipal de educação de Angra convoca 40 novos professores - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 18:47 horas

Profissionais convocados já iniciam na rede municipal nesta quinta-feira (16)

Angra dos Reis – Foram convocados 40 novos docentes I para a rede municipal de educação de Angra dos Reis, na tarde desta quarta-feira (15), no auditório do CEA. Os novos professores irão zerar a carência de docentes para a educação infantil e anos iniciais da rede municipal.

– Hoje tomaram posse mais 40 profissionais docentes I para a rede municipal. A secretaria de educação já entregou a todos esses profissionais um notebook para uso pedagógico. Eles também receberam um modem com chip de internet para ser usado na realização de atividades de planejamento, estudo e aperfeiçoamento pedagógico – explicou Rodrigo Andrade, diretor do departamento de projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação da secretaria.

Após assinarem os documentos de nomeação, os 40 novos convocados já saíram com o equipamento fornecido pela Secretaria de Educação para uso no planejamento pedagógico das aulas. Eles já iniciarão na rede municipal a partir desta quinta-feira (16).

– Hoje é um dia muito gratificante. Minha convocação é fruto de muito trabalho, uma dádiva. Estou muito feliz e grata à prefeitura de Angra. Achei a entrega do notebook uma surpresa maravilhosa, vai ajudar muito em nosso trabalho no cotidiano do planejamento das aulas – agradeceu Raquel Freitas, docente I convocada.