Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa promove Torneio de Pipas

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 16:12 horas

Segunda edição do projeto foi realizada em todas as turmas do 6º ao 9º Ano

Barra Mansa- A Secretaria de Educação de Barra Mansa realizou nesta terça-feira, 05, a 2ª Edição do ‘Torneio de Pipas: Projeto Céu de Linhas, Cores e Formas – Cores da África’. A atividade aconteceu em todas as turmas do 6º ao 9º Ano da Rede Municipal. O projeto, que teve início em 2019, com o objetivo de favorecer os processos de ensino e aprendizagem com a criação, confecção e o empinar de pipas de forma interdisciplinar e lúdica.

Marcos Guimarães, professor de Matemática da Rede Municipal, é um dos responsáveis pelo projeto. Ele destaca a importância da atividade. “Criar, confeccionar e empinar pipas, além de ser uma atividade de lazer e recreação, é também uma poderosa ferramenta pedagógica podendo ser usada para ensinar meteorologia, artes plásticas, artesanato, comunicação visual, geografia, ética e cidadania, dentre outras”, ressaltou o professor, acrescentando:

“Ao fazer uma pipa, trabalha-se também os fatores psicomotores, destacando-se a lateralidade, coordenação fisiomotora, esquemas corporais, equilíbrio, e as coordenações motoras”.

O secretário de Educação, Marcus Barros, agradeceu o empenho da equipe. “Depois das paralisações por causa da pandemia, é um prazer enorme ver essa criançada aprendendo de forma diferente e dinâmica com tanto entusiasmo. É essa qualidade de ensino que queremos proporcionar aos nossos jovens”, afirmou Marcus.

O Projeto

A atividade é interdisciplinar e as áreas de conhecimento preconizadas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – Linguagens, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Matemática. Nos componentes curriculares de Arte, Ciências, Educação Física, Ética e Cidadania, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática, todas pertencentes à matriz curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais.