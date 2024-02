Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda tem nomeação de novos professores

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda oficializou na última quarta-feira (31), no Palácio 17 de Julho, a nomeação dos novos profissionais de educação que vão trabalhar na Rede Municipal de Ensino. No total, foram nomeados 20 professores dos Anos Iniciais (primeiro ao quinto ano) do Ensino Fundamental e sete auxiliares de educação infantil. Eles foram aprovados nos concursos realizados em 2019 e 2018, respectivamente, dos quais centenas de profissionais já foram efetivados anteriormente a partir de solicitações da Secretaria para atender às necessidades das instituições de ensino.

Já nesta quinta-feira (1º), outro grupo de auxiliares de educação infantil iniciou o processo para serem efetivados no funcionalismo municipal, quando são orientados a respeito de todas as etapas para a nomeação e posse. Os primeiros nomeados escolherão as escolas em que irão trabalhar nesta sexta-feira (2), de acordo com a ordem de classificação nos respectivos processos seletivos, e começarão a trabalhar na segunda-feira (5).

Segundo a SME, foram convocados por telegrama, em 22 de janeiro, um total de 83 aprovados, sendo 28 professores e 55 auxiliares de educação infantil. Como todas as vagas não foram preenchidas, foi feita uma nova convocação, e serão feitas tantas quantas forem necessárias para preencher as vagas abertas nas unidades de ensino. Assim como os já nomeados, quem esteve na prefeitura nesta quinta-feira vai realizar os exames admissionais para, em seguida, chegar à fase de nomeação, que deve ser oficializada no próximo dia 9, quando também os novos convocados escolherão as escolas em que irão trabalhar a partir do dia 19 deste mês.

Uma das professoras convocadas foi Thais Lucia da Cunha Dias de Castro, que agora vive a expectativa de começar a trabalhar em uma das escolas municipais de Volta Redonda.

“É o sonho de muita gente passar num concurso público, e graças a Deus tive essa oportunidade de ser convocada. Fiquei muito feliz, pois Volta Redonda é uma das referências da região na questão da educação”, disse ela. “Eu já trabalhei na Rede Municipal de Ensino assim que eu me formei, e foi uma experiência muito boa. Agora, além de agregar conhecimentos para mim e crescer profissionalmente, poderei contribuir para as crianças em seu desenvolvimento.”

Carga horária e benefícios

Os novos profissionais da Rede Municipal de Ensino vão passar pelo estágio probatório, que atualmente é de três anos. Os auxiliares de educação infantil terão carga horária de 220 horas mensais, enquanto os professores terão a carga horária de 25 horas semanais. Ainda segundo a Secretaria de Educação, além do salário-base, os novos contratados têm direito a vale-transporte e benefícios como a gratificação social de R$ 200; auxílio alimentação de R$ 250; gratificação do Fundeb, cujo valor é variável; e um acréscimo de 7,5% no salário-base por terem concluído o Ensino Superior. E quem for fazer graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado em uma instituição privada de Ensino Superior tem direito a um auxílio financeiro.