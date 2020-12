Rede pública de Barra Mansa mantém disponibilidade de leitos para Covid-19

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 15:02 horas

Barra Mansa– A rede pública municipal está conseguindo manter os leitos e equipamentos disponíveis para tratamento da Covid-19 no município. A afirmação é do secretário de Saúde, Sérgio Gomes, que alertou que embora o número de casos tenha aumentado, a rede pública de saúde continua estruturada para o combate à doença. Ele foi além e disse sobre a importância da continuidade de ações preventivas, como o uso das máscaras faciais, a higienização das mãos com álcool gel ou 70º e a realização dos testes em massa.

– Infelizmente, a situação da Covid 19 ainda vai se arrastar por um período até que haja a produção da vacina e a imunização em massa da população. Enquanto isso, a maneira mais eficaz de evitar o coronavírus é a prevenção – disse.

Sobre o resumo de leitos em Barra Mansa, Sérgio Gomes, ressaltou que até a noite deste domingo (06), dos 12 leitos de UTI da Santa Casa, seis estavam ocupados e outros seis disponíveis. Dos 44 leitos clínicos, 16 estavam sendo utilizados e 28 permaneciam disponíveis. Já com relação aos respiradores, dois estavam sendo utilizados e 20 estavam à disposição.

No Centro de Triagem e Tratamento da Covid, na Região Leste, dos quatro leitos de UTI, apenas um estava em uso; Já dos 14 leitos clínicos, 12 estavam ocupados e dois disponíveis. Existem quatro respiradores na unidade. Todos estavam disponíveis.

No hospital da Mulher há um leito de UTI. Ele permanecia disponível. Já o leito clínico estava ocupado. A unidade é dotada de um respirador para pacientes com Covid ou suspeito da doença. O aparelho estava disponível.

Na UPA Centro, os quatro leitos de UTI existentes permaneciam disponíveis, assim como os 10 leitos clínicos e os quatro respiradores.

– Traduzindo estes números, Barra Mansa tem 67% dos leitos de UTI vagos, 58% dois leitos clínicos disponíveis e 94% dos respiradores à disposição. Estes resultados são frutos de muito trabalho, dedicação e preocupação. Para se ter ideia, nossa cidade é a única no Sul Fluminense a realizar a testagem em massa. São cerca de 300 exames realizados a cada edição do evento. Nós já levamos os testes para os bairros mais afastados do Centro e vamos continuar este trabalho como forma principalmente, de colocar em distanciamento social aquelas pessoas que estão assintomáticas para a doença, mas transmitindo o vírus – disse Sérgio Gomes.

O secretário ainda frisou que o transporte de pacientes em ambulâncias não foi afetado no município. “A Secretaria de Saúde é a responsável pela regulação do transporte de pacientes do Sistema único de Saúde e até o momento o serviço está sendo realizado sem qualquer transtorno”.

A rede de saúde de Barra Mansa realizou até o momento 25.199 testes para a Covid 19. Deste total, 5.109 deram resultados positivos e 19.713 foram descartados. Há 377 casos suspeitos da doença, 4.611 pessoas curadas e 190 óbitos.