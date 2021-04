Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 15:26 horas

Volta Redonda – A partir do próximo sábado (10), serão utilizados testes de antígeno para o diagnóstico da Covid-19 na rede pública municipal. A iniciativa será entre a Secretaria Municipal de Saúde com a Unimed Volta Redonda.

Os testes de antígeno estarão disponíveis em quatro UBS (Unidades Básicas de Saúde) e da Família (UBSF) dos bairros: 249; Vila Mury; São João e Volta Grande e também nas unidades de emergência – UPA Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) – e nos hospitais municipais: São João Batista (HSJB); Munir Rafful (Retiro) e Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado).

Eficácia

Segundo a prefeitura, o resultado do teste é mais rápido e fica pronto em algumas horas, ou no máximo em até um dia, após a coleta do swab nasal. A eficácia supera os 90%. A implantação desse novo procedimento na rede pública é para garantir agilidade no diagnóstico e início imediato no tratamento aos pacientes positivos. O teste será indicado a pessoas sintomáticas, previamente avaliadas pelas equipes das unidades de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que os médicos da rede pública possuem autonomia para prescrever os medicamentos que julgarem necessários para o tratamento junto ao paciente.

Testes em mais UBS

Os testes de antígeno serão inseridos em outras 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que já são referência no atendimento a casos suspeitos de Covid-19.

Os pacientes vão receber o resultado do teste através do seu número de WhatsApp. Há ainda a opção de pegar o resultado na UBS onde foi realizado o procedimento.

A rede pública municipal continuará mantendo os testes de RT-PCR (swab), principalmente, nos contactantes de pacientes positivos Covid-19 e em casos assintomáticos.