Rede Pública Municipal de Porto Real oferece merenda com valor nutricional balanceado

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 18:14 horas

Porto Real- Com o fim do recesso escolar e o retorno às aulas, a Prefeitura de Porto Real está oferecendo aos alunos uma merenda saborosa com valor nutricional balanceado, preparada com todo cuidado e carinho. O objetivo principal, é suprir a necessidade alimentar dos alunos da rede pública municipal, oferecendo uma merenda de qualidade, capaz de introduzir uma alimentação equilibrada, que fornece os nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo.

Segundo a Secretária Municipal de Educação, Madalena Ferreira, o desempenho escolar é beneficiado quando o aluno tem ao menos uma vez no dia uma alimentação com valor nutricional adequado. “A escola é um meio que contribui para a formação da pessoa, e por isso ela tem o importante papel de dar apoio aos seus alunos e oferecer uma alimentação saudável”, destacou a Secretária.

“Com um papel primordial na formação dos hábitos alimentares dos alunos, as escolas públicas municipais têm a responsabilidade de dedicar aos estudantes uma alimentação de qualidade. E parte do governo, o compromisso que estes alimentos cheguem a cada criança e a cada adolescente que estão matriculados em nossas escolas”, concluiu o Prefeito Serfiotis.