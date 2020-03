Refinaria estourada em Barra Mansa tinha cerca de R$ 800 mil em drogas

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 08:34 horas

Balanço da Polícia Militar aponta para alto poder financeiro de traficantes; Polícia Civil investiga o caso

Barra Mansa- Os policiais militares que no dia 14 de fevereiro foram checar a denúncia de uma moto que entrava e saía de um endereço na Vila Orlandélia não tinham dimensão do que iriam encontrar pela frente. Após cercarem o imóvel indicado, aguardaram a chegada da motocicleta e abordaram o suspeito, que logo afirmou aos PMs que era obrigado a guardar drogas naquele local por ordem do “chefe da Vila Delgado”. Ao entrarem na casa, os PMs encontraram um depósito de drogas e produtos para refino de cocaína. Material avaliado em cerca de R$ 800 mil, valor raro em estoques de lojas convencionais em Barra Mansa e, principalmente, no bairro onde aconteceu a batida.

Comandante da 2ª Cia do 28º Batalhão da PM, o capitão Alcimar Videira participou da operação e reforçou que já esperavam que fossem se deparar com uma ocorrência envolvendo traficantes. No entanto, ressaltou que ninguém da equipe poderia imaginar a quantidade de drogas encontrada no local. Em rápida revista, foram achadas 5.462 cápsulas de cocaína pronta para venda, 25 pacotes de 25 gramas, 25 pacotes de 280g e três quilos de cocaína pura, além de 40 kg de pó químico para mistura, um tonel com 29 litros de “cheirinho da loló”, 12 litros de acetona, três mil frascos de embalagem de loló, 21 mil cápsulas vazias e uma balança de precisão.

– Recebemos a denúncia através do disque denúncia do 28º BPM, que é totalmente anônimo (0800-0260-667), de que uma moto estaria entrando e saindo várias vezes de um determinado local. Não esperávamos aquela grande apreensão. Achávamos que seria um local de tráfico, porém, não daquela magnitude – disse Videira.

A Polícia Civil está investigando a origem e destino das drogas e não deu maiores informações sobre o caso. No entanto, os policiais militares que estouraram a refinaria apontaram que o local funcionava como uma central de distribuição de drogas. De acordo com dirigentes lojistas de Barra Mansa, por exemplo, uma empresa de pequeno porte tem um faturamento bruto anual de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões.

– Pela quantidade de cocaína pronta para venda e ainda sem ser misturada, que possui um valor muito alto, parece ser um centro de distribuição. Para você ter uma ideia, só com o ‘cheirinho da loló’ eles arrecadariam uns R$ 80 mil. Se cada pino de cocaína custa, no mínimo, R$ 20, daria somente os contabilizados cerca de R$ 120 mil. E a quantidade em peso (pura) mais ou menos dariam 25 mil pinos, uns R$ 500 mil sem a mistura. Acreditamos que o prejuízo foi de mais de R$ 800 mil – comentou o capitão.

Atacado e varejo

A quantidade de drogas já acondicionada em pinos e os pacotes de 25 gramas mostram ainda que, provavelmente, a refinaria abastecia tanto “bocas de fumo” de grande porte quanto pequenos traficantes. Em geral, segundo a Polícia Militar, vendedores de drogas de menor porte compram estes “pacotes” e diluem a droga com mistura. Ou seja, a droga é batizada mais de uma vez antes de chegar ao consumidor final. E rende muito dinheiro, como se vê, formando ainda uma “bola de neve” no aumento da criminalidade.

– O problema é que a droga vende muito e a quantidade de usuários é cada vez maior, fazendo com que o tráfico arrecade muito dinheiro, fomentando ainda o aumento de roubo para alimentar o vício, facilitando a compra de armas para proteger o traficante e seu reduto de ataques de comando diferente. Ou seja, o tráfico só prospera graças aos usuários, pois não havendo compradores não haveria dinheiro – disse o capitão.

Mistura química impressiona

O policial disse ainda que é difícil entender como o usuário se “aventura” a usar drogas, mesmo depois de descobrir como é feito o “batismo” pelos traficantes. “Não consigo entender como usuários de drogas, mesmo sabendo que existam vários produtos químicos utilizados nas misturas para aumentar o volume da droga, ainda continuam a comprar e se matar utilizando essa droga”, ressaltou.

Um químico da região alertou para os riscos da ingestão de produtos usados na mistura que batiza as drogas.

– Esse “cheirinho da loló” é muitas vezes oriundo do “anti respingo de solda”, que serve para desengordurar peças metálicas e tirar graxa. É um solvente, coisa que arrasa o organismo e o cérebro. A cocaína por si só é um veneno, mas que ainda é batizada com substâncias que matam. É como pegar veneno e tomar. Quando não mata, deixa sequelas – disse.

Por outro lado, o policial aproveitou para agradecer o denunciante, que confiou no trabalho dos policiais para desbaratar a refinaria.

– Mais importante ainda é confiar no trabalho da polícia e continuar denunciando essas práticas. Qualquer coisa diferente do cotidiano ou estranho e só ligar para o disque denúncia, que é totalmente anônimo e nos ajuda muito – disse o policial.

Rentável e violenta, Vila Delgado

teve baixas recentes nas lideranças

O fato do nome “Vila Delgado” ter aparecido no caso da refinaria de drogas estourada em Barra Mansa não chega a ser surpresa. A Polícia Civil local apontou certa vez ao DIÁRIO DO VALE que o local guarda algumas das bocas de fumo mais rentáveis do Sul Fluminense. O esquema de liderança do tráfico no bairro é partilhado por amigos de infância e parentes, que ascenderam como líderes de uma facção criminosa carioca.

No entanto, essa liderança sofreu dois duros baques recentemente. Em agosto 2018, Alex Souza Sales, de 35 anos, conhecido como “Ligeirinho”, foi assassinado a tiros na BR-393, pouco antes da Passagem Superior da CSN, entre o Conforto e a Vila Santa Cecília. Ele era um dos “homens fortes” da Delgado. Alex estava dentro de um Chevrolet Captiva com a família e foi morto por um motociclista. Segundo testemunhas, o pistoleiro parou ao lado da porta do motorista e fez os disparos. O homem morreu na hora e uma das crianças acabou ferida.

O carro em que Alex estava tem padrão bem acima da média nacional e a polícia apurou ainda que ele estava voltando do bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, onde foi visitar um apartamento que buscava comprar para a família. O bairro é de classe média e classe média alta, com casas e apartamentos de alto valor.

Alex ficou conhecido no noticiário regional ao ter sido preso por assassinar um policial militar em 2011 dentro do bairro. O PM participava da festa da filha e teria tentado coibir a venda de drogas no dia do evento. Acabou morto enquanto cantava o tradicional “Parabéns pra você”.

Quase um ano depois, em agosto de 2019, Daílson Marques de Lima foi preso pela Polícia Militar quando deu entrada no Hospital da Unimed de Volta Redonda com um ferimento por tiro de fuzil na barriga. Daílson já havia cumprido pena por tráfico, após ser preso pelo menos duas vezes antes. Ele alegou que foi ferido durante um confronto entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro, mas a polícia também desconfia que ele estaria envolvido em um tiroteio com policiais do BOPE em Angra dos Reis.

A prisão de Daílson também guarda detalhes que mostram o alto poder aquisitivo dos “empresários do tráfico” no local. Segundo informações repassadas pela PM, Daílson teria chegado à unidade médica sem plano de saúde e foi pedida uma soma em dinheiro para o atendimento. Instantes depois, uma bolsa com R$ 30 mil chegou ao hospital.

Depósitos indicam nova tática do tráfico

No último dia 20 de fevereiro, o DIÁRIO DO VALE trouxe uma reportagem sobre uma nova tática adotada por traficantes da região, com objetivo de tentar minimizar as perdas com operações das forças de segurança. As bocas de fumo de determinados grupos e facções são abastecidas com pequenas doses de drogas, que ficam guardadas em “depósitos”.

Esses “depósitos”, segundo o capitão, são imóveis alugados estrategicamente pelos traficantes para guardar grandes quantidades de entorpecentes. Desta forma, as quadrilhas adotaram um novo personagem para fazer o esquema funcionar. Uma espécie de “motoboy do tráfico” fica responsável por buscar as drogas e abastecer as bocas de fumo quantas vezes forem necessárias. Com isso, segundo o capitão, eles evitam que as operações policiais do dia a dia resultem em grandes apreensões.

– As apreensões nos pontos mais conhecidos de venda de drogas estão ficando menores, pois os bandidos agora fazem essa forma de abastecimento. Estamos atentos e usaremos os setores de inteligência para encontrar esses locais, que quando descobertos resultam em grandes apreensões – disse Videira.

Somente em fevereiro, dois destes “depósitos” de droga foram estourados no Sul Fluminense. Em Barra Mansa, Videira liderou uma equipe que conseguiu fazer uma grande apreensão no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa. No local, além da grande quantidade de drogas, foi preso o suspeito de abastecer as bocas de fumo com os entorpecentes. Ele estava em uma moto, que acabou despertando atenção para o local pela constante entrada e saída do imóvel.