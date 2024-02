Reforço de Peso: Botafogo anuncia a contratação do atacante Luiz Henrique

Rio de Janeiro – A diretoria do Botafogo anunciou no início da tarde desta quinta-feira (1º), contratação do atacante Luiz Henrique, que estava no Real Betis, da Espanha. O jogador assinou contrato com o Glorioso até 31 de Dezembro de 2028.

Luiz Henrique de 23 anos foi revelado pelo Fluminense, onde se destacou antes de ir para o Betis. O atacante é considerado uma das principais joias do futebol brasileiro e vinha sendo pretendido por grandes clubes do país e do exterior, o que torna a contratação do jogador uma das principais desta janela de transferências no Brasil.

O atleta é aguardado no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e ser apresentado oficialmente no clube.