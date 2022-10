Reforma da Policlínica da Mulher avança em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 21:38 horas

Volta Redonda – A reforma geral do imóvel onde funcionava a Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, entrou em nova etapa. Com investimento de R$ 1,1 milhão, o espaço está recebendo intervenções em toda a infraestrutura para retomar o atendimento à população, já que a policlínica vem funcionando na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói, desde a gestão anterior. O objetivo é voltar com o atendimento para o bairro Aterrado.

– Já foram finalizados os serviços de demolições, construção de alvenaria, instalação de revestimento de piso e rodapé em porcelanato. As equipes estão concluindo a parte de instalações elétrica e hidráulica, instalação de rede de lógica, de revestimentos de parede, e construção de uma nova rampa de acesso – explicou a arquiteta da SMS, Luisa Dias, acrescentado que a próxima etapa será a instalação de forro de gesso.

Com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a reforma contempla a readequação dos ambientes, troca do piso, substituição de toda a instalação elétrica e hidráulica, instalação de novo sistema de ar condicionado com renovação de ar, troca dos revestimentos das paredes e louças, reforma dos banheiros e sanitários, reforma de toda a fachada com construção de novas rampas de acesso, pintura de todas as paredes internas e externas.

– A policlínica no Aterrado estava com espaços inadequados às normas de acessibilidade, além de apresentar problemas como pisos desgastados e infiltrações nas paredes. Estamos recuperando o local para melhorar ainda mais o atendimento às mulheres que precisam dos serviços da policlínica – afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A Policlínica da Mulher foi inaugurada há 16 anos, é uma unidade de referência na Rede de Atenção à Saúde de Volta Redonda, onde são realizadas consultas especializadas e procedimentos de diagnose específicos à saúde integral da mulher.

O serviço funciona a partir do encaminhamento da Atenção Primária para o diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, além do atendimento ao pré-natal de alto risco e outras patologias ginecológicas.