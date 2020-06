Reforma é retomada na unidade de saúde do Santa Cruz, em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 15:21 horas

Volta Redonda– A reforma geral foi retomada na unidade de saúde do Santa Cruz, que funciona como unidade da Atenção Básica e presta serviço de pronto atendimento 24h a cerca de 3,5 mil famílias do bairro. A obra foi interrompida em março passado com o início das medidas restritivas adotadas por conta da pandemia da Covid-19. O espaço recebeu reparos na estrutura do prédio e vai contar com novo piso, pintura geral e substituição das grades. A previsão é que o serviço esteja concluído até o final do ano.

O prefeito Samuca Silva afirmou que a garantia de um serviço de qualidade passa pela estrutura da unidade. “Com a reforma, o espaço ficará mais seguro, funcional e confortável para os profissionais que lá atuam e para a população assistida”, disse, lembrando que o bairro ganhou uma Clínica Odontológica Concentrada (COC) em 2017, além de investimentos em infraestrutura, como o programa Asfalto de Volta, e a praça de esporte e lazer entregue em fevereiro de 2020.

Samuca ainda lembrou que esta reforma é mais um investimento em saúde no município desta gestão.

– Entre as muitas melhorias, posso citar a inauguração de três unidades da Atenção Básica, no Padre Josimo, na Água Limpa e no São Sebastião; o Centro Especializado Odontológico Materno-Infantil, no Eucaliptal; além do Hospital do Idoso, da Clínica de Diálise e, mais recentemente, o Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida – citou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, lembrou que a obra na unidade do Santa Cruz foi iniciada em 2019 e, por conta dos problemas estruturais encontrados na construção, teve o projeto readequado. Além disso, o atendimento foi mantido no local para não deixar a população desassistida.

– Além dos serviços da Atenção Básica, a unidade oferece pronto atendimento. A manutenção da assistência no local ditou o ritmo da obra – informou Flávia.

Ela fez questão de agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, a associação de moradores do bairro e aos líderes comunitários.

– Todos atuam como parceiros do governo municipal neste processo, ajudando na fiscalização e na construção de uma saúde melhor para a comunidade – falou a secretária.

A Unidade Básica de Saúde da Família e SPA (Serviço de Pronto Atendimento) do Santa Cruz funciona na Avenida Orlando J Telles, nº 130. A população conta com médicos generalistas, ginecologista e pediatra; enfermeiro; técnico em enfermagem; auxiliar de farmácia; além de profissionais administrativos. Além do atendimento de emergência, 24h, o local presta todos os serviços previstos na Atenção Básica de Saúde como consulta com generalista, encaminhamento para especialista; consulta ginecológica; planejamento familiar; consulta de pré-natal; coleta de preventivo; atendimento pediátrico; e realização de teste do pezinho.

Também está disponível consulta de enfermagem com acolhimento e classificação de risco com enfermeiro, que inclui teste de glicemia capilar e pressão arterial; exames laboratoriais de rotina; exames complementares; exame físico; marcação de consultas e visita domiciliar; realização de teste rápido (sífilis, HIV, hepatite B e C); atualização do caderno vacinal; medidas antropométricas (peso e altura); avaliação de curativo, pé diabético e feridas; lavagem de ouvido; inclusão nos grupos de hipertensos, diabéticos e outros grupos para monitoramento de doenças crônicas; e grupo de tabagismo.