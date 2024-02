Obras de reforma da Praça da Liberdade, em Barra Mansa, tem início

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa deu início os trabalhos para a reforma da Praça da Liberdade, conhecida como Praça dos Caquinhos, no Centro. A última grande intervenção realizada no local foi em 2004.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o espaço terá uma nova cara e será monitorado. “O projeto é uma idealização do prefeito Rodrigo Drable, com o objetivo de oferecer mais um espaço de lazer para a nossa população, principalmente para as crianças. A praça irá modificar o nosso Centro e funcionará até às 22h, sendo monitorada pela Guarda Municipal e pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SJMEL)”, detalhou Eros, que acrescentou que a expectativa é de entregar o espaço à população nos próximos meses.

– Os trabalhos já começaram e esperamos concluí-los até julho. A área será totalmente reformulada, mas iremos manter as palmeiras existentes. Teremos uma praça kids a céu aberto, com piso de grama sintética, parques e uma estrutura de convivência para as famílias – disse.

Segundo o secretário de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho, várias mudanças irão ocorrer no local. “Dois pontos terão impacto visual. Primeiro será a retirada do chafariz e outro será o nivelamento do espaço. Será realizada a drenagem do espaço, teremos iluminação de LED e, para a segurança de todos, será instalada cerca de proteção em toda a volta, além de outros serviços”, disse.