Região da Grande Alegria em Resende recebe plantio de mudas de espécies nativas e frutíferas

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 18:04 horas

Plantações acontecerão às margens do canal que corta os bairros Boa Vista II e Morada da Montanha

Resende- Para comemorar o Dia da Árvore, a Prefeitura de Resende realizará o plantio de 100 mudas de espécies nativas e frutíferas na Região da Grande Alegria nesta quarta-feira, dia 21. As árvores serão plantadas às margens do canal periférico que fica na divisa entre os bairros Boa Vista II e Morada da Montanha.

Esta é uma das datas que faz parte do calendário municipal alusivas ao meio ambiente. A escolha da data também foi feita por ser o dia que antecede a chegada da primavera. De acordo com o presidente da Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), Wilson Moura, este plantio, além de ser benéfico ao meio ambiente, acontece para compensar os cortes que foram necessários para as obras de duplicação da estrada Resende x Riachuelo. Desta forma, serão plantadas três vezes mais mudas do que foram cortadas.

– As árvores serão plantadas em parceria com a Casa da Amizade e o Rotary Clube de Resende. Nesta terça-feira, dia 20, também aconteceu o plantio simbólico de cinco mudas de árvores no Parque das Águas. Somente no estacionamento da Área de Exposição já foram plantadas mais de 300 mudas. O cronograma completo de plantio está previsto em torno de 1.200 árvores em toda a cidade – declarou Wilson.