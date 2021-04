Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 18:38 horas

Dados desta sexta-feira (01) da Secretaria Estadual de Saúde colocam o Médio Paraíba na fase roxa, de risco muito alto

Médio Paraíba – Com base em dados desta quinta-feira (01), o governo estadual definiu o Médio Paraíba como região de risco muito alto de Covid-19, a pior classificação numa escala com cinco etapas. O mapa, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, “dá uma visão geral da pandemia nos 92 municípios do RJ e segue os mesmos critérios de classificação já utilizados no mapa de risco do estado”.

A SES destaca que “os dados detalhados estão à disposição das autoridades de saúde locais. No entanto, como sempre destacamos, a avaliação final da situação de cada localidade cabe às prefeituras e às secretarias municipais de saúde, considerando a sua capacidade de resposta a um possível quadro de agravamento da pandemia”.

A SES também destaca que a classificação regional evita problemas que podem afetar os municípios menores por causa dos que se chama de “lei dos grandes números”, que basicamente diz que percentagens em números pequenos levam a enganos: “É importante salientar que municípios de pequeno porte são mais impactados nos indicadores relativos por pequenas diferenças em números absolutos, ou seja, variar de um óbito para dois em uma semana impacta em um aumento de 100%, resultando em uma alta pontuação total. As taxas de ocupação utilizadas são as regionais, considerando a regulação única, pois esta representa melhor a situação local por não penalizar os municípios de pequeno porte”, diz a nota.