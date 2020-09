Região Leste, em Barra Mansa, recebe base de segurança policial

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 17:13 horas

Estrutura física fica localizada na subprefeitura e conta com agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal

Barra Mansa – Desde a última sexta-feira, dia 11, Barra Mansa conta com uma base de patrulhamento e segurança policial, situada em uma sala na sede da subprefeitura da Região Leste. Além da patrulha específica da Polícia Militar, a prefeitura disponibilizará agentes da Guarda Municipal para garantir uma atuação mais efetiva. O objetivo do investimento é preservar a segurança dos bairros da região, bem como inibir qualquer tipo de prática ilegal.

Marco Chiesse, subprefeito da Região Leste, indicou o momento como início de trabalho que tem tudo para dar certo e ainda falou sobre a expectativa. “Com o avançar do trabalho e com a evolução do serviço, acreditamos que conseguiremos melhorar não apenas a segurança pública, mas também a economia. A Região Leste conta com inúmeros bairros com capacidade de receber diversos tipos de empreendimentos. Garantindo maior segurança, conseguiremos fazer com que a economia municipal cresça e que surjam novas possibilidade de emprego”.

Ele continuou. “Nunca tivemos em nenhum período anterior, um momento em que a população deposite tanta confiança na polícia, como atualmente. Esse reflexo em Barra Mansa é devido a parceria que nós obtivemos com a 2ª Companhia, na pessoa do capitão Videira, que é um grande líder para os nossos policiais”, completou.

O capitão Alcimar Videira, comandante da 2ª Cia, em Barra Mansa, explicou como funciona a base de segurança.

– Além de um ponto fixo, onde contamos com agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, uma viatura vai ficar o tempo todo circulando os bairros da Região Leste fazendo segurança da comunidade. Ainda estamos no início desse projeto e a tendência é aperfeiçoar e melhorar esse policiamento. Não podemos deixar de reconhecer e agradecer ao esforço da tenente-coronel do 28° Batalhão da Polícia Militar, Andréia Ferreira Campos, que viu o anseio da comunidade em ter essa base de segurança – destacou o capitão.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, destacou o anseio dos moradores da Região Leste em ter uma maior segurança nos bairros. “Quando a gente caminhava nos bairros da Região Leste, sempre éramos abordados por moradores que solicitavam melhorias na segurança pública. Hoje é um grande dia para essas pessoas e nós não poderíamos deixar de agradecer ao capitão Videira e a tenente Andréia, que tem dado todo suporte necessário para que o município esteja cada vez mais seguro”, concluiu.

A subprefeitura da Região Leste fica localizada na Rua Álvaro Rego Millen Ferreira, 175, Nove de Abril. Os telefones para contato da base policial são (24) 3323-9848 e 33229450.