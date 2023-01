Região possui 48 vagas de emprego com salários de até R$2.600,00 - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 09:48 horas

A região Sul Fluminense possui 48 oportunidades de emprego para diferentes funções, conforme divulgação no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e no Aplicativo Mais Trabalho RJ. Entre as vagas oferecidas, 19 são para atuar em Resende, 17 para Valença, 8 para Itatiaia e 4 para Barra Mansa, com salários que vão até R$2.600,00, nos setores de hotelaria, construção civil, serviços gerais e comércio.

A compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos sistemas do Sine e do aplicativo, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.