Região receberá mais de R$ 105 milhões em verbas emergenciais do governo federal

Ainda para aliviar os caixas, estados e municípios serão beneficiados com a liberação de R$ 49 bilhões através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que têm aval da União. As prefeituras serão beneficiadas ainda com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final de 2020. Os valores de dívidas não pagos serão incorporados ao saldo devedor apenas em 1º de janeiro de 2022, atualizados, mas sem juros, multas ou inclusão no cadastro de inadimplentes. A partir daí, o valor das parcelas que tiveram o pagamento suspenso será diluído nas parcelas seguintes.

Município População Valor (R$) Volta Redonda 273.012 26.881.624,06 Angra dos Reis 203.785 20.065.314,92 Barra Mansa 184.412 18.157.788,14 Resende 131.341 12.932.249,81 Barra do Piraí 100.374 9.883.141,15 Paraty 43.165 4.250.162,27 Itatiaia 31.805 3.131.620,78 Piraí 29.277 2.882.705,92 Pinheiral 25.156 2.476.939,24 Porto Real 19.683 1.938.050,37 Rio Claro 18.529 1.824.423,88 Quatis 14.302 1.408.220,10 Total 1.074.841 105.832.241