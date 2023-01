Região tem 57 vagas de emprego com salário de até R$ 2.600,00 - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 17:58 horas

Há oportunidades em Resende, Itatiaia e Valença

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 57 vagas para emprego, estágio e Jovem Aprendiz no Médio Paraíba. As oportunidades foram captadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. A maioria, segundo o levantamento, está concentrada nos setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 57 oportunidades para diferentes funções, incluindo 20 para auxiliar de linha de produção, sendo metade em Itatiaia, e metade em Resende, com salários de até R$ 2.600,00, além de duas vagas para técnico ambiental, em Valença, com exigência de ensino médio completo.

Na região Serrana, são 115 vagas para a cidade de Teresópolis, como cinco para ajudante de motorista, sem exigência de escolaridade, e 10 para carpinteiro.

Na Metropolitana, há 610 chances, entre as quais 156 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, existem 25 posições para ajudante de cozinha, no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.300,00.

Também há 10 vagas para repositor de mercadorias nos bairros de Padre Miguel, Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Estão sendo oferecidas ainda para PcDs 12 para empacotador, sendo nove para a Ilha do Governador e três para Madureira, na Zona Norte. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como duas vagas para mecânico de máquinas pesadas, com salário de até R$ 3.900,00, e 50 para lavador de pratos em Ipanema, Zona Sul do Rio.

Em uma análise por setor, das 782 vagas ofertadas, 354 (45,3%) são do setor do Comércio, 16 (2,0%) da Construção Civil, 9 (1,2%) da Hotelaria, 11 (1,4%) da Indústria, uma (0,1%) da Saúde, 367 (46,9%) de Serviços e 24 (3,1%) da Tecnologia. Quanto aos salários oferecidos, 247 (31,6%) vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.302,00), 493 (63,0%) de um até dois salários mínimos (até R$ 2.604,00), cinco vagas (0,6%) de dois a três salários mínimos (até R$ 3.906,00), uma oportunidade (0,1%) de três a quatro salários mínimos (até R$ 5.208,00) e 36 (4,6%) não têm salário informado.

A pasta explica que é importante manter cadastro e currículos atualizados nas plataformas do Sine e do aplicativo Mais Trabalho. Para se inscrever ou atualizar o cadastro é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

– A compatibilização da vaga com os candidatos é feita entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador – explica a secretária de Trabalho e Renda, Kelly Mattos. Ou seja, tem que dar “match” para conseguir a vaga, por isso é importante manter os dados atualizados.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Vaga por geolocalização

Segundo a secretaria, o aplicativo Mais Trabalho é uma importante ferramenta para atender a população fluminense em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. O aplicativo, diz a pasta, utiliza a compatibilidade de perfis e um sistema de geolocalização que busca oportunidades e candidatos próximos ao local da vaga e de residência.

Além de vagas de emprego, o aplicativo oferece cursos de capacitação e formação gratuitamente para os trabalhadores fluminenses. Basta acessar o link bit.ly/maistrabalhorj.