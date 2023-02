Região tem 954 vagas de emprego no Sine e no app Mais Trabalho RJ - Diário do Vale

Região tem 954 vagas de emprego no Sine e no app Mais Trabalho RJ

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 19:33 horas

Há oportunidades para diferentes funções, com salários que podem chegar a até R$ 6 mil

Médio Paraíba – A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 954 vagas de emprego na região do Médio Paraíba. As oportunidades, captadas pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego) e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ, são para diversos setores, como o de alimentação, bares e restaurantes, administrativo, comércio, serviços gerais e construção civil.

O Mais Trabalho RJ está oferecendo diversas vagas em diferentes municípios. Somente em Volta Redonda, são 763, e em Barra Mansa, 142. Pelo App, os salários variam de R$ 500, para estagiários, a R$ 6 mil. A ferramenta digital disponibiliza também 30 cursos gratuitos de capacitação para quem deseja melhorar o currículo. Apenas este ano, já foram realizadas 2.739 inscrições.

Já pelo Sine, são 49 oportunidades captadas para a região do Médio Paraíba, incluindo sete para ajudante de cozinha, em Resende e Itatiaia, e uma para engenheiro mecânico em Valença.

Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, a compatibilização da vaga com os candidatos é feita por meio do Sine e do aplicativo Mais Trabalho RJ, que realizam uma análise entre o perfil do trabalhador e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículo atualizados. Para inscrição ou atualização no Sistema Nacional de Emprego, é necessário ir a uma unidade, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar os endereços das unidades Sine e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br.