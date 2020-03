Região tem três casos suspeitos do novo coronavírus e dois descartados

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 19:08 horas

Dois casos são de pacientes de Barra Mansa e o outro é de Resende; os dois que deram negativo são de Volta Redonda e de Resende

Sul Fluminense – A região tem três casos suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19) e dois descartados. Barra Mansa tem dois casos suspeitos e Resende um. Já o caso de Volta Redonda foi descartado e o primeiro que surgiu em Resende também. Todos os pacientes estão sendo monitorados.

Em nota, a secretaria municipal de saúde de Barra Mansa confirmou que dois moradores procuraram atendimento na Santa Casa de Barra Mansa, com gripe, e passagem por países com casos confirmados de Covid19. Segundo a nota, foram adotados os procedimentos para exame, seguindo o protocolo do Ministério de Saúde para o referido caso.

“Em até 48hrs teremos o resultados dos exames. Não há qualquer motivo para alarde”, diz a nota.

Em Volta Redonda, a prefeitura informou que o caso foi notificado na semana passada, que já foi descartado, mas ainda consta como suspeito na Secretaria Estadual de Saúde.

Em Resende, a informação dada pela prefeitura é de que recebeu, na última sexta-feira (28), a notificação de um caso suspeito de paciente infectado pelo Novo Coronavírus (COVID-19). De acordo com a nota da prefeitura de Resende, a pessoa teve contato com um viajante. Segundo protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, o paciente teve material coletado para análise e enviado para o laboratório central de saúde pública do estado (LACEN-RJ).

“O paciente está em isolamento domiciliar e em acompanhamento diário pelo serviço de Epidemiologia do município”, diz a nota.

Na semana passada, Resende teve um outro caso de suspeita da doença, que já foi descartado após exames.