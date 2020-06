Registros de Covid-19 em Valença revelam poucas alterações nas últimas 24 horas

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 08:35 horas

Valença – Os números de Covid-19 em Valença permanecem com poucas alterações, nas últimas 24 horas. A cidade não registra novas mortes pela doença. O total de óbitos permanece em sete – sendo um caso suspeito e seis confirmados para Covid-19. Os dados do Boletim Epidemiológico revelam ainda que o total de pessoas recuperadas chega a 70.

A Secretaria Municipal de Saúde notificou ao Ministério da Saúde, 91 caos confirmados da doença. Já os registros de pacientes com síndrome gripal chegam a 2.254 casos atendidos, em unidades de saúde do município. O bairro Monte D´Ouro continua sendo a localidade com maior número de casos de Covid-19, totalizando 12 pacientes.