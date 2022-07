Regularização das carteiras de pesca vai até 5 de agosto em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 18:10 horas

Angra dos Reis – Pescadores que estão com suas carteiras de pesca suspensas devem comparecer, até o dia 5 de agosto, na sede da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca ou na PROPESCAR, para que seja efetuada a regularização de seus dados cadastrais.

Para isso, é necessário que o pescador leve um documento de identificação com foto e sua carteira profissional a uma das localidades, de segunda a sexta, de 9h às 12h, ou de 13h30 às 16h30. A lista com os nomes de todos os pescadores com carteiras suspensas pode ser consultada no link: https://drive.google.com/file/d/1hTPIw3XVirALlQmfY2SELsONSuyDaLEf/view

A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca fica no Calçadão Nelcyr Bitencourt Cabral, nº 189 B, Rua Coronel Carvalho, Centro. A PROPESCAR é localizada na rua Dr. Coutinho, nº 8, Centro.

Mais informações no telefone (24) 3377-1780