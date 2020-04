Reino Unido: Boris Johnson não teve diagnóstico de pneumonia, diz porta-voz

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 15:02 horas

Londres – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, passou a noite de segunda para a terça-feira na UTI, mas não precisa da ajuda de respirador e nem teve diagnóstico de pneumonia, um dos sintomas da covid-19, afirmou um porta-voz do governo. O premiê recebe oxigênio, completou o funcionário. O quadro de Johnson, de 55 anos, é estável e ele está com bom humor, de acordo com o porta-voz. Fonte: Dow Jones Newswires.