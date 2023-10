Sul Fluminense – Você alguma vez já se olhou no espelho e sentiu que a sua aparência externa não reflete a maneira como se sente por dentro? Ou simplesmente ao olhar no espelho nota sua aparência cansada, como se o rosto estivesse derretendo e a partir daí, começou a cogitar a possibilidade de fazer algum tipo de tratamento para rejuvenescimento facial?

É comum que a partir dos 25, 30 anos de idade, comecemos a notar o processo de envelhecimento de uma forma mais aparente. Através do mesmo, conseguimos perceber linhas de expressão que antes não marcavam a pele, rugas finas ao redor dos olhos (famosos pés de galinha), olheiras, pálpebras caídas, marcas que vão se tornando mais fortes com o tempo como sulcos profundos e irregularidades. Tudo isso pode ser associado a perda de volume dos componentes da face (gordura, ossos, água), e também a redução da capacidade do organismo de produzir colágeno e elastina responsável pela firmeza e elasticidade da pele.

Outros fatores externos como alimentação, exposição ao sol, genética e sedentarismo podem induzir o aceleramento do processo de envelhecimento. Os tratamentos para essas queixas podem seguir diversas condutas, conforme técnica do profissional que irá realizar o procedimento e indicação do paciente de forma individualizada. Geralmente é necessário associar tratamentos para que se obtenha um resultado mais satisfatório, visto que o processo de envelhecimento tem causa multifatorial. A perda de gordura e consequentemente volume em determinadas áreas é um dos principais sinais do envelhecimento.

Sendo assim, os preenchimentos faciais com ácido hialurônico se tornam uma ótima indicação. O tratamento funciona reestruturando as formas e contornos de forma sutil, sem perder a naturalidade. A toxina botulínica é utilizada para suavizar as rugas visíveis principalmente quando fazemos alguma expressão facial. Injetada diretamente no músculo responsável pela formação dessas rugas de expressão, ela provoca um relaxamento temporário desses músculos, suavizando a aparência da face, devolvendo um ar mais descansado e rejuvenescido. É indicada também de forma preventiva, pois a diminuição dos movimentos desses músculos de forma precoce evita a formação das rugas mais profundas com o passar dos anos. Outra opção de tratamento são os Lasers.

Dependendo do tipo de pele e do laser utilizado podem atingir a camada mais superficial e profunda da pele. O método ameniza manchas e vasos, melhora a textura e contrai os poros da pele, deixando-a mais viçosa; além de estimular a formação de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno e fios absorvíveis e de sustentação tem a função de estimular o seu próprio corpo a melhorar a produção de colágeno, tonificando-a e devolvendo firmeza, elasticidade e brilho à pele da face com efeito lifting suave.

É de suma importância entendermos que o processo de envelhecimento é individual e embora seja natural, existem maneiras de colaborar com o sucesso dos procedimentos tendo uma boa alimentação, estilo de vida, suplementação, hidratação e uso de protetor solar. O objetivo sempre será diminuir os sinais do tempo, trazendo resultados naturais e elevando a autoestima do paciente.

Ariely Salha é cirurgiã dentista especialista em Harmonização Facial e atuante na área

desde 2015. Além de toda a experiência clínica adquirida ao longo desses anos, também

possui aperfeiçoamento pela Universidade de Nova Iorque e já realizou os mais renomados

cursos nacionais. Se tornou referência em naturalidade na HOF através do seu

comprometimento em entregar resultados de excelência aos seus pacientes, mantendo suas

características e preservando pela individualidade de cada um.