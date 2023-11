Relatório do MEC sugere combate a armas contra ataques em escolas

País – O GT (Grupo de Trabalho) de Especialistas em Violências nas Escolas deve apresentar relatório final da pesquisa realizada para conter ataques nas escolas. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

O relatório tem 149 páginas e é composto por especialistas da área da educação. O documento apresenta propostas para combater a violência nas escolas. Segundo o relatório, a cultura armamentista no Brasil e o extremismo são algumas dos motivos para os ataques realizados neste ano.

Outros pontos abordados no texto são o bullying e a disseminação de discursos de ódio. A formação insuficiente dos profissionais de ensino para mediar os conflitos e a convivência nas escolas também é mencionada.

O relatório afirma que, de 2002 até outubro de 2023, foram realizados 36 ataques, que resultaram em 115 feridos e 49 mortes. Todos os ataques foram feitos por homens.

Das propostas, o governo sugere um controle maior de venda, porte e uso de armas de fogo e munições, além da proibição do acesso de crianças a clubes de tiros. O relatório propõe também atualizar leis sobre discursos de ódio e bullying e responsabilizar as plataformas digitais por circular conteúdo extremista.

O texto ainda fala em mudanças nas próprias escolas. Eis algumas medidas propostas pelo relatório:

políticas voltadas para a saúde mental dos alunos;

oferta de Filosofia e Sociologia como disciplinas;

fortalecimento da gestão democrática;

educação antirracista e antidiscriminatória; e

envolvimento de familiares, professores e funcionários na implementação de processos pedagógicos.

O governo Lula determinou a criação do GT Interministerial para propor políticas de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas, depois de um ataque a uma creche em Blumenau (SC) deixar ao menos 4 crianças mortas, em abril.

O grupo foi composto por representantes dos ministérios da Educação; Justiça e Segurança Pública; Direitos Humanos; Comunicações; Saúde; Cultura; e Esporte. Além disso, a Secretaria Nacional da Juventude da Secretaria-Geral da Presidência também participou.

O Poder360 procurou o MEC (Ministério da Educação) para solicitar a íntegra do relatório final do grupo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

ATAQUES ÀS ESCOLAS

Ao longo do último ano, a frequência de ataques a escolas cresceu no Brasil, com 5 ataques fatais registrados de setembro de 2022 a abril de 2023. Considerando os casos dos últimos 12 anos, pelo menos 37 pessoas morreram em atentados em instituições brasileiras, segundo levantamento realizado pelo Poder360. Foram 11 atentados realizados desde 2011 em unidades de ensino em todo o país, sendo o massacre de Realengo (RJ) o mais fatal, com 12 mortes.

Para o levantamento, o Poder360 considerou somente os ataques que resultaram em mortes

Fonte: Ministério da Cultura

Foto: Freepik