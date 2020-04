Religiosos aconselham que população deve se manter no isolamento social

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 11:29 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – Durante suas mensagens de Páscoa, religiosos alertam a população da região Sul Fluminense que o isolamento social é o melhor caminho neste momento de pandemia causado pelo novo coronavírus. Eles ressaltaram a dimensão espiritual do isolamento na linha da esperança e do cuidado com a vida.

O padre Alércio de Carvalho, pároco da Igreja São Sebastião, no bairro Retiro, em Volta Redonda, reforçou a tese da “igreja doméstica”.

– Em meio aos desafios que vivemos, neste tempo de pandemia, sigamos guiados pelo Espírito do Ressuscitado, vivendo esse caminho na Igreja Doméstica – destacou o padre, que recentemente ajuda na coleta de cestas básicas para famílias do município.

Rozane Alves, responsável pela escola dominical da 3ª Igreja Presbiteriana Independente, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda, citou a ressurreição de Jesus Cristo como uma mensagem de esperança.

– A ressurreição de Jesus Cristo é a maior prova que não estamos sós e que nem o isolamento social pode nos separar – disse Rozane.

O padre Vicente de Paulo, da Igreja Siriana Ortodoxa do Brasil, na sua recomendação, lembrou de trechos da Bíblia que mostram como o isolamento foi decisivo para os profetas.

– Noé se isolou para viver, Jesus fez o mesmo, em especial, quando deu início à sua missão. Vamos nos isolar e vencer o mais rápido possível este vírus. Fiquem em casa e obedeçam às autoridades da saúde. E quem puder exercite a solidariedade aos pobres – acrescentou o padre, que realiza mutirões contra a fome no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa.

O pastor André Luiz Santos, da Igreja Metodista Central, de Barra Mansa explicou o que deve ser feito para evitar mortes e contágio em massa.

– O Brasil tem a marca da precariedade e carência assistencial, quando não cara e inacessível à maioria da população. Que a comunidade brasileira possa desenvolver o senso mútuo de cuidado e preservação da vida, o bem maior, observando as informações sobre a doença e as orientações dos órgãos competentes a nível mundial e nacional, principalmente nesse ‘momento-chave’ em que se prevê o ‘pico do surto’ em nosso país. Que Deus abençoe nossa nação – Conclui o pastor metodista.