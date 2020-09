Remoção de carreta envolvida em acidente provoca congestionamento na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 09:03 horas

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram na manhã deste sábado, dia 12, que os trabalhos de remoção da carreta envolvida no acidente desta sexta-feira (11), no km 274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo a Dorândia, distrito de Barra do Piraí, foram iniciados.

De acordo com a PRF, foi implantado sistema pare e siga – através de equipes da concessionária que administram a rodovia – para possibilitar a execução da remoção do veículo. Há registros de congestionamento no trecho com aproximadamente 3 km de extensão, com fila de veículos até o km 277, sentido Volta Redonda.

”A remoção da carreta tanque – que está caída no meio da vegetação – deverá dar mais trabalho porque está fora da rodovia. Talvez seja necessário a utilização de dois guinchos para remover o tanque devido seu peso; o que pode provocar o fechamento da pista. Não dá para precisar o tempo da interdição pois depende do rendimento do sucesso dos trabalhos de remoção do veículo”, explicou um agente.

A PRF também afirmou que os corpos das vítimas envolvidas no acidente foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Piraí.