Renato Feder recusa proposta para ser Ministro da Educação

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 16:35 horas

Presidente Jair Bolsonaro ligou para o secretário de estado da Educação do Paraná, na quinta-feira (02), quando fez o convite

Paraná – O secretário de Estado da Educação do Paraná, Renato Feder, recusou a proposta para ser Ministro da Educação. O próprio secretário afirmou durante uma publicação nas redes sociais, na tarde deste domingo (05), explicando que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira (02), o convidando para ser Ministro da Educação.

– Fiquei muito honrado com o convite, que coroa o bom trabalho feito por 90 mil profissionais da Educação do Paraná. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação – disse Renato Feder durante a publicação.