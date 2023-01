Renda do trabalhador da indústria cresce em novembro de 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 08:04 horas

Brasília – O rendimento médio real dos trabalhadores da indústria avançou 1,0% em novembro de 2022, na comparação com o mês anterior. A pesquisa Indicadores Industriais, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na última quarta-feira (18), aponta que o rendimento reverte a queda de outubro e atinge o ponto mais alto desde agosto de 2020. O avanço é de 6,0%, quando comparado a novembro de 2021.

O economista e professor da FGV-EAESP, Renan Pieri, analisa que a massa salarial depende do nível de qualificação dos profissionais, mas também do retorno que a empresa tem com as contratações. Ele explica que a produtividade na indústria, em geral, supera a dos outros setores, o que gera maiores receitas e melhores salários.

“A indústria é fundamental para o desempenho da economia, possibilita bons trabalhos formais que geram impactos positivos em toda a economia. A indústria tem um potencial de crescimento no Brasil, apesar de alguns gargalos que vão desde a infraestrutura, complexidade tributária e a própria falta de mão-de-obra qualificada. Mas, certamente, o setor tem um potencial grande”, afirma.

A indústria responde por 23,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e emprega cerca de 10,3 milhões de trabalhadores, além de pagar os melhores salários. O setor também é responsável por 71,8% das exportações brasileiras de bens e serviços e por 34,4% da arrecadação de tributos federais, com exceção de receitas previdenciárias.

Fonte: Brasil 61