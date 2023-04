René Dentz lança livro sobre as diversas facetas do perdão - Diário do Vale

René Dentz lança livro sobre as diversas facetas do perdão

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 10:27 horas

País – Perdoar é um ato que está longe de ser unanimidade. Para uns, é demonstração de fraqueza. Para outros, traz paz de espírito. O psicanalista René Dentz se dedicou a analisar o tema que, além de polêmico, é controverso. Ele, que há anos se dedica a entender e aprofundar o ato de perdoar a partir de uma visão da psicanálise, da filosofia, da teologia e, agora, com o livro ‘Razões do Perdão (Editora Ideias e Letras).

“O perdão é um tema que instiga e intriga. Perdoar não é uma obrigação, pois não passa por uma relação lógica e nem sempre racional. É um dos eventos humanos que podem superar a nossa racionalidade”, define.

Para René, o tema é mais que polêmico. É controverso. Porque não há resposta concreta para entender porque perdoamos ou não perdoamos alguém, ou as fases do processo que cada ser humano vive para chegar ao perdão. De tão complexo, o assunto mereceu um estudo do autor, que há anos se dedica a entender e aprofundar o ato de perdoar a partir de uma visão multifacetada

“ Durante os últimos anos, ao estudar o tema do perdão, muitas vezes me intrigou o fato de ser uma temática acolhida de forma intensa. O perdão parece ser, ao mesmo tempo, um gesto simples e complexo. Cotidiano e atemporal. Possível e impossível. São diversos os paradoxos encontrados ao redor do ato de perdoa”, explica René Dentz.

Dividido em 26 capítulos e 119 páginas, o livro explica que, normalmente, o perdão, está associado à espiritualidade, principalmente pela forma que o Cristianismo o apresentou e que se tornou base para a nossa cultura, para a ‘cultura da paz, da não-violência, da reconciliação e da possibilidade de sair de um círculo de ódio e vingança’.

Mas René vai além, e diz ser impossível “perdoar tendo como motivação a salvação pessoal, como se fosse uma ordem, uma obrigação”. Ele afirma que “o gesto de perdão exige, antes de tudo, maturidade psicológica, espiritual e existencial”. Ou seja, é um processo, muitas vezes longo. No livro, o autor trata ainda sobre a tecnologia, como se desenvolve todo esse avanço e como ficará a questão do “perdão” neste novo mundo tecnológico.

Sobre o autor:

René Dentz é psicanalista, Filósofo, Escritor, Professor da PUC-Minas, Realizou Pós-Doutorado na Université de Fribourg, na Suíça. Sendo o tema do Perdão objetivo de pesquisa do doutorado. Dentz é também autor de 8 livros, entre eles “Vulnerabilidade”, publicado em 2022 pela editora Ideias e Letras.