Renuclear: Presidente da Frente Parlamentar de Energia Nuclear comemora avanço no setor

Estado do Rio – Reinstituir o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares (Renuclear). Essa é a finalidade do projeto de lei nº 1379, de autoria do deputado Júlio Lopes (PP), presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Energia Nuclear, aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados esta semana.

De acordo com o parlamentar, o projeto é fruto de um trabalho dedicado a impulsionar o setor nuclear no Brasil – principalmente no desenvolvimento de usinas nucleares -, além de representar um passo importante para garantir a conclusão de Angra 3, possibilitando a segurança energética e contribuindo para o desenvolvimento econômico com a geração de emprego e renda.

“Esse é apenas o primeiro passo dado para que o projeto seja concretizado. Agora, a proposta segue para ser analisada pela Comissão de Finanças e Tributação e, em seguida, para a Comissão de Constituição e Justiça, onde receberá o parecer final; mas estou otimista de que conseguiremos alcançar nosso objetivo, que é o de proporcionar maior segurança energética para o país. A energia nuclear é uma energia limpa que gera um número e um montante de resíduos menores que os gerados pela energia eólica e solar e que infelizmente não possui o mesmo tipo de subsídios. Vale lembrar que ela também pode ser utilizada na produção de alimentos, na medicina e no enriquecimento do urânio, que nos fornecerá energia para a construção de pequenos reatores nucleares”, explicou o deputado.