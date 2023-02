Repasse do FPM do dia 30 já desconsiderou prévia do Censo - Diário do Vale

Repasse do FPM do dia 30 já desconsiderou prévia do Censo

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 08:20 horas

País – A decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) leve em conta os coeficientes adotados a partir de 2018 já produziu efeito sobre o repasse que as prefeituras receberam na última segunda-feira (30).

O ministro suspendeu uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) que atualizava os coeficientes de 1.194 municípios com base nos dados populacionais prévios do Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Oitocentas e sessenta e três cidades tiveram diminuição do número de habitantes e, por isso, foram rebaixadas de faixa populacional – principal critério usado para distribuição do FPM – , o que fez com elas recebessem menos recursos nos primeiros repasses de 2023.

Por outro lado, o coeficiente de 331 municípios aumentou o suficiente para que elas pulassem de faixa de habitantes, cujo impacto foi o aumento da receita advinda do FPM.

O especialista em orçamento público Cesar Lima explica que, com a liminar do ministro Lewandowski, os municípios que foram rebaixados voltam ao status que lhes garantia mais recursos antes da decisão do TCU. Já as prefeituras que tinham recebido mais dinheiro, passam a ganhar menos.

“Ou seja, não haverá a diminuição de valores para aqueles que diminuíram a população, segundo essa prévia do Censo, e também para aqueles que, segundo a prévia, houve aumento da população, não haverá valores a maior”, afirma.

Entenda

Quando o TCU decidiu usar os dados prévios do Censo de 2022 para calcular os coeficientes de participação dos municípios, houve reclamações de prefeitos cujos municípios baixaram de população em relação à estimativa do IBGE, e os questionamentos foram parar no STF. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que os municípios que perderam participação tenham o coeficiente congelado até o resultado final do Censo. Lewandowski determinou, ainda, que os municípios que receberam menos, nos primeiros repasses de 2023, por conta da atualização dos coeficientes, sejam compensados posteriormente. O magistrado não deixou claro como essa compensação se dará. A liminar será submetida ao Plenário da corte.