Réplica de pistola é apreendida com menores em Itatiaia

Itatiaia – Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram levados, no domingo (20), para a delegacia de Itatiaia com um simulacro de uma pistola. Durante o patrulhamento, policiais militares do 37º BPM suspeitaram da conduta deles e fizeram a abordagem.

De acordo com os policiais, um dos menores estava com a réplica de pistola na cintura. A avó dos adolescentes foi acionada e a ocorrência registrada na 99ª DP. Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados. O simulacro de pistola ficou apreendido.