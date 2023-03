Réplica de pistola é apreendida em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 16:36 horas

Resende – Uma réplica de pistola e três tiras de maconha foram apreendidas, nesta terça-feira (7), por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar na Rua amazonas, no bairro Morada do Contorno, em Resende.

Segundo os agentes, após receberem informações de que um suspeito teria guardado uma sacola dentro de uma caixa de energia, os policiais foram até o local onde encontraram o material apreendido. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.