Réplica de pistola é encontrada com aluno em escola de Itatiaia

Itatiaia -Uma réplica de pistola foi encontrada dentro da mochila de um aluno de uma escola municipal no bairro Vila Esperança, em Itatiaia, nesta segunda-feira (14). Segundo a direção da unidade, outro estudante teria colocado o objeto no material do colega, sem o seu conhecimento.

A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à equipe escolar após a direção ter sido informada da situação. De acordo com o relato, um aluno procurou a direção afirmando que um colega de classe havia escondido o objeto na mochila de outro estudante. Ao ser chamada, a criança responsável pela mochila abriu o material, onde foi encontrado um Airsoft, semelhante a uma pistola.

O estudante dono da mochila disse não saber que havia algo dentro dela e alegou que sua mochila estava aberta. Outro aluno foi identificado como o responsável por colocar o simulacro no local e admitiu ser o proprietário do objeto.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o encaminhamento dos envolvidos à 99ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O simulacro foi apreendido, e todos os envolvidos foram ouvidos e liberados.