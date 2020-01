Represa do Funil está com funcionamento normalizado

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 15:28 horas

Sul Fluminense- Diante das chuvas que têm atingido a região nos últimos dias, o DIÁRIO DO VALE entrou em contato com Furnas, responsável pela Represa do Funil.

De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, até o momento nenhuma comporta foi aberta e a usina tem contribuído para que o nível do Rio Paraíba não suba, retendo água. Ainda segundo a usina, quando uma acontece de comportas serem abertas mensagens de alerta são disparadas.