Represa do Funil fecha uma das comportas e diminui vazão no Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 12:12 horas

Itatiaia – A Represa do Funil diminuiu a liberação de água para o Rio Paraíba do Sul, na manhã deste sábado (15), em Itatiaia. Uma das comportas foi fechada e a vazão diminuiu de 530 metros cúbicos por segundos (m³/s) para 377m³/s. Com isso, o nível do rio deve diminuir em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda no decorrer do fim de semana.

Níveis

Em Barra Mansa, o nível do rio está em 3,64m sendo que o nível normal é de 1,90m com cota de transbordamento para 3,50m.

Em Resende, o nível está em 3,90m sendo que o nível normal é de 1,70m com cota de transbordamento para 4m.

Já em Volta Redonda, o nível do Rio Paraíba até em 4,68m, com nível normal de 3,68m e sua cota de transbordamento é de 5,17m.

Vazão

A vazão da Represa do Funil, em Itatiaia, aumentou três vezes na última semana e durante três dias seguidos. A primeira vez foi na quarta-feira (12), onde a vazão subiu de 300 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 479 m³/s.

O segundo aumento foi registrado na quinta-feira (13), com o aumento de 300m³/s para 530m³/s, crescendo a possibilidade de transbordamento do Rio Paraíba do Sul; a represa estava operando com 70% da capacidade do seu reservatório.

O terceiro aumento foi na sexta-feira (14), com o registro de 580m³/s na parte da manhã. O Rio Paraíba estava em 3.64 metros na região.