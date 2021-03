Representante do CRN-4 assume presidência do FORUM-RJ

Matéria publicada em 24 de março de 2021, 20:32 horas

Rio de Janeiro/Volta Redonda – O diretor-secretário do Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª região (CRN-4), o nutricionista e professor universitário, Elton Bicalho, de Volta Redonda, foi eleito presidente do Fórum Estadual dos Conselhos Profissionais e Ordens de Profissões Regulamentadas do Rio de Janeiro (FORUM-RJ), antigo Conselhinho, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira (22).

O grupo formado por 18 conselhos profissionais regionais se reúne mensalmente para discutir as decisões, assuntos, projetos e iniciativas que afetam o funcionamento das autarquias de fiscalização e as categorias profissionais. As ações do colegiado buscam interligar as demandas comuns a todas as profissões, além de reforçar a importância do trabalho realizado por cada conselho no estado do Rio de Janeiro.

Para Elton, é um momento importante para a aproximação das classes profissionais, além da valorização do exercício profissional e de cidadania.

“Vivemos um período histórico e de destaque para a Nutrição fluminense. É a primeira associação de conselhos profissionais do estado e continuamos com a missão de liderar. Acredito muito na importância desse trabalho, principalmente diante de um momento de turbulência econômica e social, em que precisamos dessa união dos representantes de classe em prol da defesa dos direitos das categorias, preservando e primando pelos interesses da sociedade que exige profissionais qualificados e habilitados”, ressaltou Elton.

A posse foi realizada para dar sequência aos trabalhos desenvolvidos pela até então presidente do CRN-4, Manuela Dolinsky. A decisão deliberada entre os integrantes do colegiado foi acolhida por unanimidade. O Fórum-RJ é o terceiro do Brasil, após o Rio Grande do Sul e Bahia.