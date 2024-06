Representante do governo de VR participa do II Fórum Nacional de Gestores de Políticas para as Mulheres

Volta Redonda – A chefe gabinete da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) do município, Juliana Rodrigues, representou a secretária municipal Glória Amorim, no II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para Mulheres, realizado na última semana, no Museu da República, em Brasília.

De acordo com os organizadores, o evento teve a participação das ministras de Estado, Cida Gonçalves, das Mulheres; Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas; Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças do Climas; e Ana Carla Lopes, ministra substituta de Turismo; além de outras autoridades.

As mesas de debates focaram os seguintes temas: Ampliando a participação da mulher nos espaços de poder e decisão (Mesa 1); Impacto do orçamento nas políticas públicas para as mulheres (Mesa 2); Apresentação das experiências sobre boas práticas de políticas para mulheres nos estados (Mesa 3); Estratégias de Integração e Articulação de Políticas para Mulheres, Participação e Controle Social (Mesa 4).

No início houve a assinatura do Protocolo entre o Ministério das Mulheres e Ministério do Meio Ambiente e Mudança dos Climas para dialogar sobre clima, justiça climática e maior participação das mulheres nas políticas ambientais.

Juliana Rodrigues ressaltou a importância da participação do município no fórum.

“Foi um momento de muito diálogo e troca, de abordar a necessidade de destinação de recursos, atuação transversal, participação das mulheres nos espaços de poder e decisão e a existência de organismos de políticas para mulheres. É necessário consolidar o entendimento de que cuidar das políticas para mulheres é cuidar de toda a sociedade, é mudar a realidade social”, falou.

Durante o evento, foi comunicada ainda a previsão da V Conferência Nacional de Políticas para Mulheres ocorrer no ano de 2025. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher–CNDM foi eleito recentemente e tomará posse nos próximos dias, após, uma das primeiras deliberações será sobre a composição da Comissão Organizadora da Conferência e posterior definição do calendário para a realização das Conferências Municipais, Estaduais e a Nacional. “Volta Redonda, certamente, vai participar desse processo”, reforçou Juliana.