Representantes da Mesa Diretora cumprem agenda em Brasília com senador Romário - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 11:41 horas

Vice-presidente Xandeco e o segundo-secretário Didi apresentaram projetos para as áreas de esporte e lazer

Piraí – Cumprindo agenda oficial em Brasília, onde participam do congresso da União dos Vereadores do Brasil (UVB), o vice-presidente da Câmara Municipal de Piraí, Carlos Alexandre Correia da Silva, o Xandeco (Republicanos), e o segundo-secretário da Casa Legislativa, Ronaldo Corrêa Leite, o Didi (Patriota), aproveitaram para se reunir com o senador Romário (PL). Na pauta, a busca de recursos para as áreas de esporte e lazer no município.

O vereador Xandeco apresentou um projeto de reforma das quadras poliesportivas dos bairros Santa Tereza e Prefeitura. Enquanto o vereador Didi solicitou verbas para recuperação da quadra da Jaqueira, parquinho infantil e equipamentos da academia de ginástica.

De acordo com os parlamentares piraiense, o investimento total previsto é de R$ 800 mil.

“Quero agradecer ao senador Romário por nos receber muito bem e, melhor ainda, por se colocar à disposição para ajudar Piraí”, disse Xandeco. “Estamos trabalhando pela população e lutando por melhorias para Piraí”, completou Didi.