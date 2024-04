Resende: 2° Encontro Memória e Resistência acontece nesta terça-feira (30)

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, realiza na próxima terça-feira (30), o 2° Encontro Memória e Resistência, a partir das 19h. O evento é uma retomada da ação promovida pelo Arquivo Histórico Municipal, com o objetivo de relembrar o dia 30 de abril de 1884, quando três escravizados acusados de matar o dono da fazenda em Vargem Grande foram brutalmente assassinados na cadeia pública da cidade.

O encontro será dividido em dois momentos. Uma celebração da cultura afro-brasileira, a partir das 19h, com apresentações de manifestações culturais de origem ou com influência negra, como a roda de capoeira e a apresentação do Jongo Dona Aparecida.

Já na segunda parte do evento acontece no saguão da Casa da Cultura Macedo Miranda, a roda de conversa “Educação e Cultura: Espaços de Resistência”, com o professor de história Marcelo Césio da Silva; a Mestra do Jongo de Pinheiral, Fatinha; e as ativistas do movimento negro de Resende, Bebiana Laura dos Santos e Sônia Freitas. O debate será coordenado pelo diretor do Arquivo Histórico, ngelo de Paula.

Para o diretor do Arquivo Histórico, a ação em memória de Agostinho, Amâncio e Estevão (os escravos mortos em 1884) é uma forma de chamar atenção para o violento regime de escravidão do qual a população negra foi submetida por séculos.

-Nosso objetivo com este evento, além de fazer uma homenagem à Claudionor Rosa, idealizador do encontro, também é demonstrar como essa população negra resistiu e resiste ao longo do processo de violência, caracterizado hoje pelo racismo e pela desigualdade social. O 30 de abril também celebra o Dia Mundial da Luta contra o Crime de Racismo – explica o historiador, ngelo de Paula.

A Casa da Cultura Macedo Miranda fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro Histórico de Resende. A entrada é gratuita.