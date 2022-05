Resende: abertas inscrições para o projeto ‘Caminhadas na Natureza’

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 20:44 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (SMICT) abriu inscrições para o projeto “Caminhadas na Natureza- Circuito Visconde de Mauá”. O evento gratuito acontece neste sábado, dia 21, com 200 vagas.

Para a realização da prova, é recomendada a utilização de calça, camisa, meias e boné ou chapéu, além de levar uma capa de chuva. Serão 4,7 quilômetros de percurso, passando por pontos turísticos como a Sede do Parque Estadual da Pedra Selada – PEPS, o bosque do Visconde e a Vila de Visconde de Mauá.

A prefeitura ressalta que é importante lembrar que a caminhada é um evento democrático, aberto a um público abrangente, com jovens, adultos e terceira idade, em grupo ou individualmente, com idade mínima de 14 anos. Outras informações podem ser conferidas pelo e-mail [email protected] A inscrição pode ser feita pelo link https://viscondedemaua.caminhadas.info/

– Nossa expectativa é de muita adesão e vagas esgotadas, já que o evento é um sucesso inspirado em um projeto originalmente desenvolvido na França e que hoje ocorre em 40 países. Contato com a natureza, com o nosso ecossistema e com as belezas da nossa região. Recomendamos a atração para todos que querem se conectar com a natureza – comentou o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz.

O percurso

A concentração será às 8h, na sede do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), localizada na vila de Visconde de Mauá. No local, haverá um aquecimento para que os participantes prossigam de maneira mais sadia. O início da caminhada será às 9h. O participante caminhará por uma pequena trilha atrás da sede do PEPS, saindo em uma rua que dá acesso a trilha do Bosque do Visconde.

No Bosque do Visconde, o participante seguirá até o mirante que dá vista para o Lote 10 e a Pedra Selada. Neste ponto, entrará em uma trilha em meio a mata. Na sequência, há uma subida forte até o cume do morro, onde terá uma vista panorâmica da região de Visconde de Mauá. Deste ponto, os participantes seguirão até um grupo de araucárias e de lá caminharão até a pista de downhill. Depois, vão descer pela pista até chegar em uma pequena ponte.

A trilha pela mata (próxima ao Lote 10) é utilizada por praticantes de Mountain Bike e vai terminar junto ao Bosque do Visconde. Caminha-se pelo Bosque até retornar à rua e depois para a sede do PEPS, encerrando o circuito. Na sede, os participantes assinam a lista de término do percurso e pegam o passaporte de participante dos Circuitos de Caminhadas na Natureza fornecido pela Anda Brasil (o passaporte só é fornecido para quem fez a inscrição pela internet).