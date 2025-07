Resende abre abrigo noturno para população em situação de rua

Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende implantou um abrigo noturno provisório para acolher pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. A medida tem como objetivo atender migrantes e indivíduos que ainda não estão inseridos nos serviços formais de acolhimento da rede municipal.

Com funcionamento previsto até o dia 31 de julho, o abrigo provisório oferece 15 vagas por noite, garantindo proteção contra o frio intenso e prevenindo riscos como a hipotermia, que pode ser fatal. Localizado na Rua Natanael Galvão Batista, nº 40, no bairro Jardim Tropical, o espaço funciona diariamente das 19h às 7h. A entrada dos usuários ocorre entre 19h e 20h, com o jantar servido às 20h. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, sem possibilidade de reserva ou permanência fixa.

A unidade conta com o apoio de um cuidador e de um guarda municipal, garantindo a segurança dos acolhidos. O encaminhamento pode ser feito por meio do Centro POP, do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), dos serviços de saúde ou do plantão social.

Embora seja um abrigo temporário, o espaço segue regras estabelecidas para garantir a boa convivência e a integridade de todos. Entre elas, estão a revista pessoal na entrada, a proibição de bebidas alcoólicas e do uso de substâncias ilícitas, além de outras normas definidas pela equipe técnica da Assistência Social.

“Todos merecem condições dignas de vida, especialmente aqueles que não têm uma moradia fixa e dependem da rede de apoio. É fundamental que saibam que podem contar com o município. Este abrigo noturno foi criado justamente porque as noites são mais frias, e nosso objetivo é oferecer acolhimento com dignidade à população em situação de rua”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.