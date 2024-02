Resende abre concurso público para diversas áreas

Resende – A Prefeitura de Resende abre nesta segunda-feira (19), as inscrições para o concurso público do município.

Serão disponibilizadas 101 vagas em diferentes setores da administração municipal.

Os interessados podem se inscrever online no www.ibdoprojetos.org.br ou presencialmente na bilheteria do Estádio do Trabalhador, ao lado do Centro Administrativo da Prefeitura, até dia 19 de março.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de abril de 2024.

O Edital completo está no www.resende.rj.gov.br. Mais informações pelo telefone (24) 3354-5463.