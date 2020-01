Resende abre inscrições gratuitas para cursos de Música e Teatro na próxima segunda-feira

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 09:43 horas

Interessados têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever; aulas se iniciam na primeira semana de fevereiro

Resende – Na próxima segunda-feira (6) serão abertas as inscrições gratuitas para os cursos de Música e Teatro, oferecidos pela Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, em Resende. Interessados terão até o dia 31 de janeiro para se inscrever. A previsão é que as aulas comecem na primeira semana de fevereiro.

Os cursos têm duração de um ano e são voltados para o público adulto e infantil.

Inscrições

As inscrições devem ser presenciais, de 12h às 18h, na secretaria da Escola das Artes localizada na Rua Luiz da Rocha Miranda, no Centro Histórico.

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM) oferece os cursos, na área da Música, como musicalização infantil / flauta doce, de cinco à oito anos; flauta doce de nove à 12; coral infantil de cinco à 12; técnica vocal, canto oral, violão e teclado a partir dos oito anos, sem limite máximo de idade; guitarra e contra baixo para adolescentes e adultos a partir de 12 anos.

As aulas serão de segunda-feira à sexta-feira, de 8h às 17h, conforme a disponibilidade das vagas no ato da matrícula.

Já os cursos de Teatro com a professora Fernanda Simões são voltados para duas turmas, às segundas-feiras e quartas-feiras , de 15h às 16h30, poderão participar adolescentes entre 14 e 17 anos.

E o curso adulto avançado, também às segundas e quartas, de 17h às 18h40.

Serão disponibilizadas 20 vagas para cada turma.

As aulas de Teatro com o professor Artur Vinciprova serão todas às terças-feiras, de 13h30 às 15h30 (turmas de 8 à 12 anos) e de 15h30 às 17h30 (turmas de 13 à 17 anos). Já as turmas de adultos iniciantes, serão de 18h às 20h.

Nestas atividades serão oferecidas 30 vagas para cada turma.

Requisitos

Os candidatos devem apresentar documentos como uma foto 3×4, cópia da identidade ou certidão de nascimento; cópia de identidade do responsável, no caso dos menores de idade, e cópia do comprovante de residência.

Para mais informações entrar em contato no telefone 3354-6971.