Resende abre inscrições para curso gratuito de Desenvolvedor Web

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 07:51 horas

São 45 vagas disponíveis para o curso, que durará um mês; interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (31)

Resende – As inscrições para o curso gratuito de Desenvolvedor Web em Resende vão até a próxima sexta-feira (31). O curso oferece capacitação para fortalecer o crescimento do nicho no mercado. Ao todo são 45 vagas disponíveis para o curso que tem duração de um mês.

Candidatos devem levar um currículo no SENAI, localizado na Rua Sarquis José Sarquis, nº 80, no bairro Jardim Jalisco.

O curso iniciará no mês de fevereiro e terá foco em PHP. Após o término das aulas, uma empresa parceira do curso abrirá um processo seletivo com até 25 vagas para processadores.

Moradores de Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Resende e Volta Redonda podem participar da seleção.